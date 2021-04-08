Суды Петербурга массово эвакуируют из-за сообщений о минировании

Суды проверяют на наличие взрывных устройств. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Районные суды Петербурга вновь «заминированы». Сообщения о заложенном взрывном устройстве поступили утром 8 апреля. Об этом информирует Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

- Василеостровский, Петродворцовый районные суды эвакуируются, - говорится в сообщении «объединенки».

Позднее покинуть помещения пришлось сотрудникам и посетителям Колпинского и Зеленогорского районных судов. Сейчас здания проверяют специалисты-взрывотехники. Пока никаких опасных устройств не обнаружена.

Напомним, что в конце 2019-начале 2020 годов город накрыла «эпидемия» минирований судов. Однако в последнее время подобных инцидентов было мало. Последний произошел в марте 2021 года.