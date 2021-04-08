Менее 700 новых случаев коронавируса отмечено в Петербург на 8 апреля

Меньше 700 человек заболели коронавирусом в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

695 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Петербурге на утро 8 апреля. Это меньше, чем за последнюю неделю, когда количество заболевших за сутки стабильно превышало 700 человек.

- Всего с начала пандемии в Петербурге отмечено 400 286 случаев коронавирусной инфекции (+295 за сутки). Из них выздоровели 355 627 (+938), а скончались 12 521 (+33), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В активном состоянии болезни остаются 32 138 горожан.

По Ленинградской области ситуация следующая: +91 заболевший (40 614 всего), 97 выздоровевших (38 001 с начала пандемии), 8 умерших (1019).

Напомним, что 8 апреля в Петербург прибыла новая партия вакцины, в том числе препарата «ЭпиВакКорона» - впервые.