Мощный пожар произошел на складе рядом с "Южной ТЭЦ" в Петербурге

Пожар охватил ангар в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сильный пожар разгорелся в на территории складских помещений рядом с "Южной ТЭЦ" в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорании в управление МЧС Северной столицы поступило в 11:14 часов утра в четверг, 8 апреля 2021 года. Очевидцы сообщили, что огонь охватил ангар, расположенный на Софийской улице.

- Поступило сообщение о возгорании в доме 96 по Софийской улице в бетонном производственно-складском ангаре размером 30 на 100 метров. Горит обстановка. Ранг пожара повышен до № 1-БИС, - сообщили в пресс-службе МЧС города.

К месту пожара съехались четыре единицы техники и 17 пожарных, которые увидели, что в ангаре горит автомобиль тягач. Общая площадь возгорания 10 квадратных метров.

К 11:57 часам пожар был локализован. На данный момент продолжатся спасательные работы. Сведений о пострадавших не поступало.