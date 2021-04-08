МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 8 апреля

Днем 8 апреля в Петербурге поднимется сильный ветер Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге днем в четверг, 8 апреля 2021 года, поднимется мощный ветер. МЧС города предупредило, что порывы усилятся уже с 14 часов дня. Из-за того, что направление воздушных потоков будет с запада, есть опасность подтопления.

- 8 апреля в Санкт-Петербурге начиная с 14-17 часов ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 14 метров в секунду, - рассказали спасатели.

За обстановкой в реках Петербурга следит дирекция дамбы. На 12:40 часов уровень воды в Неве согласно данным Горного института превышает нулевую отметку на 44 сантиметра, что не является критическим показателем. В случае опасности створки комплекса защитных сооружений будут закрыты.

Напомним, что утром на Петербург опустился густой туман. Видимость снизилась до 500 метров.