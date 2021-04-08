Новая вакцина «ЭпиВакКорона» впервые поступила в Ленобласть

Новая вакцина пришла в Петербург и Ленобласть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила 8 апреля в Ленинградскую область. Фармацевтическая база региона приняла 1620 комплектов нового препарата, рассчитанных на такое же количество человек. Как и привычный «Спутник V», «ЭпиВакКорону» надо колоть пациенту дважды. Однако у нее не такой жесткий температурный режим хранения.

- Вакцина также надежно защищает от COVID-19, как и «Спутник V», но природа препарата и механизм действия у них разные. В «Спутнике» иммунный ответ возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, а «ЭпиВакКорона» искусственно синтезированным пептидам вируса, - уточняют в пресс-службе администрации Ленобласти.

В ближайшее время препарат начнут развозить в районные больницы.

Отметим, что 8 апреля новая вакцина поступила и в Петербург. Город принял 27 540 ампул примерно на 13 700 человек. Вместе с «ЭпиВакКороной» в Северную столицу доставили и 24 600 доз препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»).