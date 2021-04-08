Движение по КАД в Петербурге возобновили после поднятия опрокинутой фуры

На КАД возобновили движение, отгрузив на полосу безопасности опрокинутую фуру. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Санкт-Петербурге возобновили движение по КАД в районе пересечения с Шафировским проспектом после того, как там опрокинулась фура. Все произошло на 37-м километре внутреннего кольца трассы примерно в 16:45. Водитель грузовика не справился с маневром и в итоге автомобиль завалился на бок. Прицеп занял все четыре полосы. На месте образовалась огромная пробка длиной в 3 километра. К 19:00 трафик растянулся на шесть километров. Машины еле-еле ползли по свободной полосе безопасности.

На месте образовалась пробка в 6 километров. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

К счастью, в ДТП никто не пострадал. На место съехались все необходимые спецслужбы, чтобы убрать затор.

- К 7 часам вечера грузовик подняли и освободили третью и четвертую полосы. С 19:30 движение на участке полностью восстановлено. Поврежденный грузовик находится в полосе безопасности и ожидает эвакуации, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».