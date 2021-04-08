Следком ищет очевидцев стрельбы по 10-летнему мальчику в Кингисеппе

СК просит помощи в поиске неизвестного, выстрелившего в ребенка на детской площадке в Кингисеппе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СК просит помощи очевидцев стрельбы по 10-летнему мальчику в Кингисеппе. Напомним, 4 апреля ребенок спокойно играл на детской площадке на Октябрьской улице, как вдруг почувствовал резкую боль в шее. Позже медики нашли в мальчике застрявшую пулю. Неизвестного злоумышленника до сих пор разыскивают. Следком возбудил два уголовных дела – за покушение на убийство малолетнего и хулиганство с применением оружия.

- Обращаемся ко всем гражданам, кто 4 апреля 2021 года находился в парке «Романовка» в городе Кингисепп и видел лиц с оружием или обладает любыми другими значимыми для следствия сведениями. Просьба сообщить всю информацию в отдел дежурных следователей СУ СК России по Ленобласти по номеру телефона: +7 (812) 492-01-58, - просят помощи в региональном СК.

Добавим, что мальчик продолжает потихоньку восстанавливаться от травмы. Петербургские хирурги успешно извлекли из шеи пулю.