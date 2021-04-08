СКА впервые победил ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина и предотвратил вылет из турнира

СКА победил ЦСКА со счетом 3:1 в полуфинале Кубка Гагарина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский СКА победил ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина. Напомним, предыдущие встречи армейцы из Северной столицы проиграли. Еще одно поражение могло выкинуть команду за борт турнира. Но хоккеисты собрались и дали бой столичному клубу. Шайбы у петербуржцев забили Вэй, Стремвалль и Подколзин.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Валерий Брагин признал, что было необходимо слегка перетасовать состав, чтобы не вылететь из кубка.

- Хороший матч с нашей стороны, полно самоотдачи. Считаю, что цельной получилась игра сегодня. Да и в плане тактики намного лучше сыграли. Ребята заслужили эту победу. Задачи играть максимально просто не было, просили играть надежнее. Состав долго обсуждали, потому что находились на краю пропасти, - похвалил своих подопечных Брагин.

Следующая игра состоится в Москве 10 апреля 2021 года.