Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга почти сутки остаются без воды

В Пушкинском районе Петербурга несколько домов почти сутки лишены какой-либо воды. Фото: предоставлено "КП"

В Санкт-Петербурге жители шести домов из Пушкинского района пожаловались на отсутствие воды на протяжении почти целого дня. Предварительная причина в поломке насосной станции, вероятно, он засорился. По словам одного из инициативных жильцов, они терпят неудобства с полудня 8 апреля. Чуть ли не каждый час их кормят обещаниями об устранении аварии, сроки постоянно сдвигаются.

- Людям ни ужин приготовить, ни детей накормить, ни воды в туалете спустить. Дежурный местной администрации говорит, что застройщик не в силах устранить аварию, - сетует в разговоре с «Комсомолкой» мужчина.

Местные жители сетуют, что племзавод не торопится устранять аварию. Фото: предоставлено "КП"

Инженерные сети в жилом комплексе ЖК «Дом хороших квартир» не принадлежат городу, а находятся на балансе племзавода «Детскосельский». В «Водоканале» и рады бы помочь коллегам, но те даже не обращались в более опытную организацию.

- Это не наша зона ответственности, там УК сама разбирается. Они должны написать на имя «Водоканала» гарантийное письмо Но пока этого нет. Мы всегда идем на встречу в случае официального запроса, - пояснили «КП» в ГУП «Водоканал».

По последней информации от местных жителей, насосную станцию обещают починить в 7 утра следующего дня.