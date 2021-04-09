ФАС приостановила конкурс на поиск подрядчика для проекта Витебской развязки в Петербурге

Приостановлен конкурс на определения подрядчика, который возьмется за проект строительства Витебской развязки. Фото: Смольный

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила проведение конкурса для подготовки проекта по строительству Витебской развязки. Подрядчиков, желающих побороться за право начать возведение ШМСД, оказалось достаточно много. Двум компаниям показалось, что их притесняют из-за ограничения числа участников госзакупки – это турецкое АО «Идж Ичташ Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ши» и ООО «АДС».

- В положении разрешили участие только тем организациям, которые занимались строительством инженерных сетей по контрактам, заключенным не ранее июля 2018 года, - объясняют претензии компаний «Невские новости».

Теперь антимонопольщиков просят внести изменения в документацию и привлечь виновных к ответственности. К слову, начальная цена контракта составляет почти 6,46 млрд рублей. Старт строительству Витебской развязки дали 24 марта.