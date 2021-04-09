«Зенит» лишился спортивного директора Хавьера Рибалты

Из "Зенита" ушел спортивный директор. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» официально попрощался со своим спортивным директором Хавьером Рибалтой. Слухи об уходе испанца из петербургского клуба ходили еще в конце прошлого года. Тогда Андрей Аршавин в интервью комментатору Нобелю Арустамяну заявил, что Рибалта тоскует по родным, которые живут за границей, и хочет домой.

Семье не понравился Санкт-Петербург, поэтому испанец надолго не задержался в городе – он провел здесь три года. Напомним, за это время сине-бело-голубые стали дважды чемпионами страны и выиграли Кубок и Суперкубок России.

- Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым. Помимо того, что происходило на поле, где мы побеждали и завоевывали чемпионские титулы, я считаю достижением то, как ко мне относились здесь и каким я был с людьми. Я встретил много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, и я был счастлив работать с этим клубом. Это самое важное для меня, - сказал на прощание Рибалта в интервью пресс-службе «Зенита».

Имя нового спортивного директора пока не называется.