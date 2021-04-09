178 больных коронавирусом в Петербурге находятся на ИВЛ

В Петербурге почти две сотни больных коронавирусом находятся на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 178 больных коронавирусом находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. При этом доля тяжелобольных инфекцией велика – 27%. Сейчас в стационарах свободны 844 койки, это 16% от общего количества мест. Суточное число зараженных COVID-19 по сравнению с прошлым четвергом снизилось на 4,68%. Другие показатели тоже радуют.

- За неделю количество госпитализаций уменьшилось на 10,51%. Вторая волна эпидемии продолжает спадать, но медленными темпами. Уровень заболеваемости близок к плато. Однако опасность новой волны инфекции сохраняется, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге.

Вакцинировались от инфекции уже 432 тысяч горожан, из них 308 тысяч получили оба компонента «Спутника V». Однако теперь у жителей Северной столицы будет выбор, какую прививку делать, потому что в Петербург поступила первая крупная партия «ЭпиВакКороны».