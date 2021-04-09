Прокуратура требует закрыть детский бассейн в жилом доме в Санкт-Петербурге

Прокуратура требует через суд закрыть бассейн на первом этаже жилого дома в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура Красногвардейского района хочет через суд выселить детский бассейн, расположенный на первом этаже одного из жилых домов в микрорайоне «Новая Охта» в Санкт-Петербурге. На инициативу компании «АкваСтар Плюс» смотрели со скепсисом некоторые жильцы дома. Люди пожаловались в прокуратуру, ведомство провело проверку, выводы которой будет трудно оспорить.

- По закону плавательные бассейны со вспомогательными помещениями для их обслуживания могут находиться в отдельно стоящих зданиях. Кроме этого их разрешено пристраивать или встраивать в здания общественного назначения. Размещение плавательного бассейна в помещениях жилого дома противоречит требованиям законодательства, - поясняют в пресс-службе городской прокуратуры.

На стороне надзорного органа и эксперты из петербургского центра гигиены и эпидемиологии. Прокуратура требует через суд расторгнуть договор аренды помещения и освободить всю площадь, где сейчас работает бассейн.