До +7 градусов и дождь обещают в Петербурге в пятницу, 9 апреля

9 апреля в Петербурге будет прохладно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге холодно. В наступившую пятницу в городе будет всего +5…+7 градусов, плюс возможный дождь. А ведь ранее синоптики обещали потепление, однако прогноз пришлось корректировать из-за капризов природы.

- Утром 9 апреля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный, с порывами до сильного. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:50 утра контрольные термометры показывают минусовую температуру – сейчас в Северной столице -0,4 градуса. Дует юго-западный ветер скоростью 3-5 метров в секунду. Давление составляет 756,6 мм ртутного столба, а влажность держится на уровне в 79%.

В субботу петербуржцев ожидает примерно такая же погода, а в воскресенье будет до +10 градусов и без осадков.