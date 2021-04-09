Пьяный водитель «убил» двух пассажиров на Дороге жизни

В ДТП на Дороге жизни погибли два человека. Фото: vk.com/dorinspb

Серьезная авария со смертельным исходом произошла ночью 9 апреля на Дороге жизни. В районе поселка Ириновка красная «Дэу Нексия» вылетела с трассы и разбилась о дерево. Машину согнуло почти пополам. Несмотря на это, водитель не получил ни царапины. Сидевший рядом с ним пассажир серьезно пострадал, а ехавшие сзади мужчина и женщина погибли на месте.

- 9 апреля, около 00:50, на 29-м километре автодороги «Санкт-Петербург - Морье», в поселке Ириновка, водитель 1976 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП два пассажира погибли (мужчина и женщина, на вид 40 лет, предположительно супруги). Пассажир (мужчина 1983 года рождения) в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Водитель не пострадал, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на данные Отдела ГИБДД оп Всеволожскому району Ленобласти.

На то, что ехавшая в машине компания употребляла спиртное, намекали бутылки водки и пива, разбросанные по салону. При освидетельствовании на алкоголь, водитель «надул» 0,947 мг/л.

Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Учитывая обстоятельства, виновному грозит от пяти дор двенадцати лет тюрьмы.