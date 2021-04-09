Сбой произошел в сервисе оплаты платных парковок Петербурга

ГЦУП сообщил о сбое в сервисе оплаты парковок, но потом быстро удалил информацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбой произошел в платежном сервисе платных парковок Петербурга. С утра 9 апреля заплатить за стоянку машины в центре города можно только через паркоматы. Другие способы оплаты услуги временно не работают.

- Ввиду технической неисправности оплата парковки возможно только через паркомат. Оплата через мобильное приложение или посредством SMS-сообщения не работает, - сообщала пресс-служба Городского центра управления парковками (ГЦУП) Петербурга

Правда, уже через несколько минут все сообщения были удалены как из соцсетей Центра, так и с основного сайта. Означает ли это восстановление работоспособности системы, пока выяснить не удалось.

Напомним, что ранее было объявлено о планах по масштабному расширению зоны платной парковки в центре Петербурга.