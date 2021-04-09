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Происшествия9 апреля 2021 8:47

Две иномарки горели ранним утром в Красносельском районе Петербурга

Пожар произошел на улице Десантников
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Пожар на улице Десантников поднял бойцов МЧС по тревоге.

Пожар на улице Десантников поднял бойцов МЧС по тревоге.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пожарные дознаватели выясняют причины ЧП, произошедшего ранним утром в Красносельском районе Петербурга. Здесь, на улице Десантников, обгорели две иномарки. У одной пострадала передняя, а у второй задняя часть.

- 9 апреля в 05:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Десантников, дом 24. По прибытии установлено, что в автомобиле «Форд» выгорел моторный отсек, а в припаркованном рядом «Чери» оплавилась задняя часть, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Уже в 05:29 пожарные локализовали возгорание и не дали огню уничтожить иномарки полностью. К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС.

По предварительным данным, никто не в результате ЧП не пострадал.

ЧП