Две иномарки горели ранним утром в Красносельском районе Петербурга

Пожар на улице Десантников поднял бойцов МЧС по тревоге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пожарные дознаватели выясняют причины ЧП, произошедшего ранним утром в Красносельском районе Петербурга. Здесь, на улице Десантников, обгорели две иномарки. У одной пострадала передняя, а у второй задняя часть.

- 9 апреля в 05:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Десантников, дом 24. По прибытии установлено, что в автомобиле «Форд» выгорел моторный отсек, а в припаркованном рядом «Чери» оплавилась задняя часть, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Уже в 05:29 пожарные локализовали возгорание и не дали огню уничтожить иномарки полностью. К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС.

По предварительным данным, никто не в результате ЧП не пострадал.