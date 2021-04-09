Женщина спасла от насильника маленького мальчика в Ленобласти

В Ленобласти женщина спасла ребенка от насильника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области женщина спасла мальчика от насильника. В седьмом часу вечера в четверг, 8 апреля 2021 года, жительница города Приозерск заметила, как какой-то мужчина насилует ребенка в кустах у дома 35 по улице Чапаева и сразу же позвонила в полицию.

- Со слов заявительницы, на вид ребенку было около пяти лет. На место сразу же выехали оперативники и по горячим следам задержали подозреваемого, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался 37-летний местный житель. Полицейские установили, что буквально за несколько звонков до звонка женщины, подозреваемый завел в кусты 8-летнего мальчика, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

На мужчину возбудили уголовное дело, а материалы передали в следственный комитет. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания на время расследования.