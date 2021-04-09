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Происшествия9 апреля 2021 10:05

Мумию в ванной нашли в Ленобласти

Жительница Сланцев пришла проведать арендатора и наткнулась на «сюрприз» в своей квартире
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полиция нашла мумию в арендной квартире в Сланцах.

Полиция нашла мумию в арендной квартире в Сланцах.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Инцидент с отсылкой к Древнему Египту произошел в городе Сланцы Ленинградской области. Местная жительница пришла проведать жильца, арендовавшего у нее квартиру, и заподозрила неладное.

- 7 апреля поступило сообщение от жительницы города Сланцы о том, что по адресу: улица Ленина, 28/2 в ванной комнате возможно труп, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов полицейские вскрыли запертую дверь ванной и действительно нашли там тело человека. Труп, видимо, лежал давно и успел иссохнуть, превратившись в мумию.

Ввиду сильного изменения внешности, установить личность погибшего не удалось. Хозяйка квартиры предположила, что это 59-летний мужчина, давно снимавший у нее жилье.

Тело было отправлено на судмедэкспертизу, обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

ЧП