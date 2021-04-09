Движение полностью закроют по Подъездному переулку в центре Петербурга с 11 апреля

Переулок в центре Петербурга закроют для движения с 11 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобилистов Санкт-Петербурга ожидают очередные ограничения на дорогах. С 11 апреля 2021 года в центре города закроют для движения транспорта Подъездной переулок от улицы Марата до Загородного проспекта. Ограничение продлится по 20 апреля. На этом участке будут вестись работы по прокладке тепловой сети.

- Еще одно долгосрочное ограничение запланировано в Приморском районе. С 14 апреля по 30 июля закроется направление движения по улице Графова от набережной Черной речки до Лисичанской улицы, - рассказали в ГАТИ Северной столицы.

Пока на вышеуказанном участке будут устанавливать пешеходную галерею, автомобилисты могут пользоваться маршрутом: по набережной Черной речки, Старобельской улице, Лисичанской и Сердобольской.

Напомним, что с 10 апреля частично будет закрыто движение по Литейному мосту в связи с его ремонтом.