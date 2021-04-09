Сантехник нашел мумию в подвале дома в Петербурге

Мумифицированный труп мужчины нашли в подвале в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сантехник нашел в подвале дома мумию. В одиннадцатом часу утра в четверг, 8 апреля 2021 года, в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что в подвале второй парадной дома 3/4 по Рабфаковской улице обнаружил труп. На место выехали оперативники.

- В указанном подвале при осмотре был обнаружен мумифицированный труп мужчины, тело которого было уже в сильной степени гнилостных изменений, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На вид мужчине было около 35-45 лет, цвет волос определить оказалось сложно. На нем были одеты черные вельветовые брюки и две толстовки серого и красного цветов. Внешних признаков насильственной смерти полицеские не заметили.

Тело направили в морг для судебно-медицинского исследования.

Напомним, что аналогичную находку сделала жительница Ленинградской области в своей квартире, которую сдавала в аренду. Мумифицированное тело жильца она нашла в ванной.