В выходные в Петербурге потеплеет до +10 градусов

В выходные петербуржцев ждет потепление до плюс 10 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

В выходные жителей Санкт-Петербурга ждет потепление. По прогнозу синоптиков, в субботу, 10 апреля 2021 года, в городе будет дождливо, а уже в воскресенье выглянет солнце и температура воздуха поднимется до плюс 10 градусов.

- 10 апреля в Петербурге будет облачно, пройдут умеренные дожди. Ночью около 2-4 градусов тепла и сильный ветер, который успокоится к утру. Днем потеплеет до плюс 6-8 градусов по Цельсия, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Второй выходной день по погоде выйдет значительно лучше. Самое время для того, чтобы провести его на природе за городом или в парке. В воскресенье 11 апреля в Петербурге выглянет солнце, а воздух, после ночного нуля, прогреется до плюс 8-10 градусов. Ветер будет теплый, южный и юго-западный.