Полиция начала проверку после ДТП с двумя погибшими на Дороге жизни

Водителю "Нексии" грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: vk.com/dorinspb

Проверку по факту страшной смертельной аварии на Дороге жизни начала полиция Всеволожского района Ленобласти. Трагедия произошла в ночь на 9 апреля в поселке Ириновка. Здесь водитель красной «Дэу Нексии» не справился с управлением и вылетел с дороге. Один его пассажир тяжело пострадал, а двое – мужчина и женщина – погибли на месте. Сам шофер отделался испугом.

- За рулем иномарки находился 44-летний мужчина с признаками опьянения. Как оказалось, ранее его лишали водительских прав. В результате дорожной аварии он не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пока по факту ДТП идет доследственная проверка, но, вероятнее всего, в отношении мужчины возбудят уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть и совершенное в пьяном виде. А это от 5 до 12 лет лишения свободы.