На стене блокадной булочной в Петроградском районе появится мемориальная доска

На стене булочной на Каменноостровском, 29 появится мемориальная доска. Фото: Их архива Григория Беневича.

Мемориальная доска появится на стене дома 29 по Каменноостровскому проспекту. Именно здесь в 1941-1942 годах располагалась булочная, где выдавали по карточкам хлеб ленинградцам.

- Администрация Петроградского района, где расположено историческое здание, уже начала собирать необходимые документы, которые будут направлены в Комитет по культуре для дальнейшего вынесения решения на заседании Совета по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга, - говорится в ответе вице-губернатора Александра Бельского депутату Заксобрания Марине Шишкиной.

Напомним, что в 2019 году знаменитая блокадная булочная была закрыта. За ее спасение подписались тысячи горожан, однако впоследствии булочная открылась, но уже как пекарня. Здесь сохранена экспозиция военных лет. А теперь будет и памятная доска.

Точных сроков установки таблички пока нет.