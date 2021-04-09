Число новых зараженных коронавирусом вновь превысило 700 человек в Петербурге 9 апреля

Снова более 700 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 9 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге новый прирост зараженных коронавирусом за сутки снова превысил 700 человек. Такие данные приводит утром в пятницу, 9 апреля 202 года, оперативный штаб по OVID-19. Буквально днем ранее было зафиксировано всего 695 случаев заражения.

- На 9 апреля в Петербурге коронавирусом заразились еще 793 человека. В общей сложности за время пандемии заболели 400 989 петербуржцев, - сообщили в оперштабе.

Из них полностью побороли инфекцию 356 556 человек, из них 929 пациентов выписали накануне. Жертвами болезни стали 12 551 человек, 30 умерли за последние сутки.

Накануне в Петербург привезли первую партию новой вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". "Комсомолка" узнала, есть ли между ней и "Спутником" разница.

Что касается Ленинградской области, то за последние сутки там заболели еще 89 человек. За все время зараженных уже 40 703 местных жителей. Из них умерли – 1029 (+10 за сутки), выздоровели 38 093 (+92).