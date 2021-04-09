Школьник провалился под лед в Сертолово, на помощь бросились прохожие

Ребенка спасли в Сертолово. Фото: vk.com/club13734

Настоящая спасательная операция развернулась днем 8 апреля в Сертолово. Здесь прохожие заметили ребенка, который вышел на лед пруда в парке Героев. Подтаявшее покрытие не выдержало, и мальчик провалился в ледяную воду.

- Купальный сезон открыт. Ребенок ушел под лед в пруду парка Героев в Сертолово около половины пятого. На помощь пришли трое парней. Один из них отдал вещи приятелям и пополз к мальчику. Сначала протянул ему бревно, потом провалился сам, но по пояс. И уже руками вытащил на берег. Руки все красные были, видимо, от холода, - пишут местные жители в паблике «Сертолово LOVE CITY».

По счастью, ни сам школьник, ни его спаситель сильно не пострадали. А в МЧС тем временем еще раз напоминают, что выход на лед водоемов категорически запрещен как в Петербурге, так и в Ленобласти. Только за последние дни уже произошло несколько трагедий, в которых погибли люди.