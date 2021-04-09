Сразу 300 паучков-птицеедов вылупились в Ленинградском зоопарке

Три сотни паучков-птицеедов вылупились в Ленинградском зоопарке / Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке продолжается весенний беби-бум. В пятницу, 9 апреля 2021 года, работники зоосада рассказали, что на свет появились долгожданные паучата-птицееды. Мать маленьких, пушистых крох настоящая героиня, так как их вылупилось почти 300. При рождении они не больше грифеля карандаша, но во взрослом возрасте размах лап станет около 16 сантиметров.

- Эти пауки очень трогательно заботятся о своем потомстве. После откладки яиц мама-паучиха заплетает их в кокон из паутины и на протяжении нескольких месяцев внимательно следит за влажностью и температурой, чтобы малышам было комфортно, - рассказали в зоопарке.

Еще одно пополнение в зоопарке Петербурга - это два камерунских козленка. Игривые милашки пошли в папу, переняв у него модные белые "штанишки". Пока что посетители зоопарка увидеть их не смогут, так как малышам надо немного подрасти. Но работники зоопарка не удержались и устроили для красавцев фотосессию. А скакать по открытой площадке они начнут уже в мае, когда потеплеет.