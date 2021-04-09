Организаторов незаконной свалки в Петербурге оштрафовали на 1,1 млн рублей

Виновников незаконной свалки в Петербурге оштрафовали на 1,1 млн рублей / Фото: Комитет по природопользованию

В Санкт-Петербурге комитет по природопользованию оштрафовал организатора незаконной свалки в Пушкинском районе. В пятницу, 9 апреля 2021 года, комитет по природопользованию озвучил сумму наказания - более 1,1 миллиона рублей. Виновником оказалась организация, занимающаяся разбором зданий.

- Свалка появилась недалеко от Колпинского шоссе. Там свалены бой кирпича, грунт, бой бетона, бой асфальта, рубероид, древесина, лом черных металлов - это четвертый класс опасности по воздействию на окружающую среду, - рассказали в комитете по природопользованию.

На виновников составили несколько административных протоколов. Сейчас решается вопрос о начале работ по уборке отходов и приведении загрязненной территории в порядок.

В комитете добавили, что ответственные за свалку пытались препятствовать расследованию по поиску виновных.