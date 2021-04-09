Грабители пробили молотком голову охраннику сетевого магазина в Петербурге

Трое мужчин ограбили магазин в Петербурге, пробив охраннику голову молотком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге грабители вынесли продукты из сетевого магазина и пробили охраннику голову молотком. ЧП произошло днем в пятницу, 9 апреля 2021 года, на улице Шелгунова. Подробности "Комсомолке" рассказал один из очевидцев.

- В магазин пришли трое мужчин, набрали товар и решили не платить. Прибежал охранник и несколько сотрудников магазина, попытались остановить грабителей, - рассказал свидетель.

Однако остановить грабителей им не удалось. Один из мужчин ударил охранника по голове молотком. Остальным сотрудникам в лицо брызнули из перцового баллончика.

Собрав награбленное в охапку, мужчины сели в машину, номерные знаки которой были закрыты тряпкой, и уехали в неизвестном направлении. Двоих пострадавших сотрудников магазина увезли на скорой в больницу. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Информация о произошедшем уточняется.