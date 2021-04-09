Останки погибших во время Великой Отечественной войны нашли в Ленобласти 8 апреля 2021 года

В Ленобласти нашли останки людей, погибших во время Великой Отечественной войны Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области снова нашли останки, которые могут принадлежать погибшим во время Великой Отечественной войны. Находка была сделана в четверг, 8 апреля 2021 года, в деревне Янки Волосовского района. На место выехали сотрудники следственного комитета, которые проводят проверку.

- В деревне были обнаружены косные останки не менее двух человек. По предварительным данным, останки принадлежат лицам, погибшим во время Великой Отечественной Войны,- рассказали в комитете.

Все кости были изъяты из земли и отправлены на медико-криминалистическую экспертизу для того, чтобы установить возраст, пол погибших, а также причину их смерти. После этого будет принято процессуальное решение.

В Ленобласти нередко находят останки людей, погибших во время войны. Так, в августе прошлого года были найдены кости подростков, расстрелянных нацистами.