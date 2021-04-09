Петербурженка пожаловалась в Европейский суд по правам человека из-за отправки на принудительный карантин

Алла Ильина пожаловалась в Страсбургский суд на карантин в Боткинской больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка Алла Ильина, ставшая известной после побега из Боткинской больницы в самом начале пандемии, и возвращенная туда через суд, сама подала иск. Причем сразу в в Европейский суд по правам человека. Причиной стал тот самый принудительный карантин. Незаконный, как считает сама пациентка.

- Лишение свободы не было произведено на основании и в соответствии с процедурой, предусмотренной законом, который, на тот момент позволял заключать в медицинские учреждения только лиц с психическими расстройствами и лиц, больных туберкулезом, - рассказала ТАСС адвокат правозащитной организации «Агора» Ирина Хрунова, представляющая интересы Ильиной.

Напомним, что 32-летняя домохозяйка Алла Ильина прилетела из провинции Хайнань 31 января. 5 февраля она обратилась к врачу с жалобами на больное горло. 6 февраля ее забрали в больницу Боткина для проверки на коронавирус и потом оставили на двухнедельный карантин. Но из изолятора пациентка сбежала на следующий день, вскрыв электромагнитный замок.

В итоге Ильину все же заставили отбыть карантин, но коронавируса так и не нашли. Городской суд позднее не нашел нарушений в деле и оставил жалобу женщины без ответа.