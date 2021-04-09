Большеохтинский мост встал в пробку из-за массовой аварии

Из-за ДТП на Большеохтинском мосту образовалась пробка Фото: СОЦСЕТИ

На Большеохтинском мосту Санкт-Петербурга через Неву серьезная пробка. Днем в пятницу, 9 апреля 2021 года, на переправе, соединяющей Красногвардейский район с центром города произошла авария. ДТП не очень серьезное, а вот затор из-за него оказался значительным. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- "Тройничок" на Большеохтинском мосту. Собралась крупная пробка, - пожаловались автомобилисты.

Авария произошла "паравозиком", три легковушки врезались друг в друга, перекрыв полосу движения в сторону центра города.

На 14:40 часов пробка не очень длинная, всего около 500 метров, однако сам проезд очень затруднен. Автомобили плотно стоят от моста до пересечения Якорной улицы с Брантовской дорогой. Также пробка образовалась по проспекту Шаумяна и по Малоохтинской набережной.