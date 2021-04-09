Эскалатор затянул платье девушки на станции «Нарвская»

У пассажирки метро затянуло платье в эскалатор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Типичный страх для многих женщин реализовался днем 9 апреля на станции метро «Нарвская» Здесь у пассажирки затянуло платье в эскалатор. Все произошло на спуске, при сходен с лестницы. Движение подъемника пришлось остановить.

- В 12:20 на «Нарвской» был остановлен эскалатор на спуск по причине застрявшего платья у девушки, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы инцидента.

По счастью, случилось рядом с постом дежурной и она, увидев, что подол платья пассажирки стало тянуть вниз, моментально нажала на кнопку «стоп».

- Логично было бы следить за длинной одеждой. Хорошо, что контролер быстро отреагировала, а то бы засосало; Женщины способны остановить даже эскалатор, не только коня; Страшно, если честно. Могло и саму даму «зажевать» до травм, - пишут в комментариях пользователи соцсетей.