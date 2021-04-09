Вице-губернатор Петербурга Эргашев: мы отстаем по заболеваемости от Европы на месяц

В Смольном готовы к любому варианту развития событий с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга осторожно оценивают ситуацию с распространением коронавируса в городе. О с одной стороны заболеваемость держится на стабильно низком уровне, а с другой – не падает. Это означает возможность нового эпидподъема, тем более, что в Европе третья волна коронавируса уже давно пришла.

- Во Франции, Германии, Италии – у них идет третья волна. Я это связываю с тем, что они не успели создать популяционный иммунитет. Мы примерно на месяц отстаем. Поэтому я и призываю успеть создать иммунную прослойку. Цифра почти в 500 тысяч вакцинированных (в Петербурге) может защитить, - рассказал газете «Петербургский дневник» вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий вопросы здравоохранения.

Впрочем, несмотря на непонятную до конца перспективу, ждать третьей волны в Петербурге или нет, Смольный готов к любому развитию событий. Сейчас в городе развернуты 5347 инфекционных коек, из которых свободно 17%, однако их количество можно быстро увеличить за счет перепрофилирования стационаров-трансформеров.