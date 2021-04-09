Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в 41 прививочный пункт в Петербурге

"ЭпиВакКорона" поступила в прививочные пункты Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" в пятницу, 9 апреля 2021 года, поступила в пункты вакцинации Санкт-Петербурга. Накануне в город привезли первую партию препарата - более 27 тысяч ампул. Их распределили между 41 пунктами.

- В Петербург поступило 27 540 ампул "ЭпиВакКорона". Они предназначены для 13 770 человек, - рассказали накануне в Центральной фармбазе города.

Специалисты отмечают, что новая вакцина по сравнению со "Спутником V" должна мягче влиять на организм. Но опыт ее использования мал. Желающие привиться от коронавируса сами смогут выбирать, какую вакцину колоть. Основное отличие "ЭпиВакКороны" в том, что в ней нет вируса. Вместо него используются пептиды, сравнительно небольшие цепочки аминокислот.

Первую партию вакцины распределили между всеми 18 районами Петербурга, которые находятся в городских поликлиниках.

Список прививочных пунктов:

Адмиралтейский район:

Городская поликлиника № 27, Вознесенский проспект 27

Василеостровский район:

Городская поликлиника № 4, Большой проспект В.О., 59, лит. А

Городская поликлиника №3, набережная реки Смоленки, 3

Выборгский район:

Городская поликлиника № 104, Поликлиническое отделение № 15, Удельный проспект, д. 22

Городская поликлиника № 117, улица Симонова, д. 5, к. 1, лит. А

Городская поликлиника № 14, 2-ой Муринский, д. 35

Калининский район:

Городская поликлиника № 112, улица Академика Бойкова, д. 25, к. 1

Городская поликлиника № 54, улица Васенко, д. 9

Городская поликлиника № 86, Киришская ул., д. 5/3

Городская поликлиника № 96, пр. Просвещения, д. 53, к. 2

Кировский район:

Городская поликлиника № 23, Поликлиническое отделение № 20, ул. Кронштадская, д. 13

Городская поликлиника № 23, ул. Косинова д.17

Городская поликлиника № 88, ул. Генерала Симоняка, д. 6

Колпинский район:

Городская поликлиника № 95, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10

Красногвардейский район:

Городская поликлиника № 107, Поликлиническое отделение № 103, пр. Энтузиастов, д. 16, к. 2

Городская поликлиника № 17, пр. Металлистов, д. 56

Городская поликлиника № 17, Поликлиническое отделение № 10, пр. Шаумяна, д. 51

Красносельский район:

Городская поликлиника № 106, ул. Р. Зорге, д. 1

Городская поликлиника № 91, ул. Отважных, д. 8

Городская поликлиника № 93, ул. Освобождения, д. 15

Кронштадтский район:

Городская поликлиника № 74 (взрослое отделение), г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 2

Курортный район:

Городская больница № 40, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9

Московский район:

Городская поликлиника № 21, ул. Костюшко, д. 6

Городская поликлиника № 48, ул. Бассейная, д. 19

Городская поликлиника № 51, пр. Космонавтов, д. 33-35

Невский район:

Городская поликлиника № 6, ул. Елизарова, д. 32, к. 2

Городская поликлиника № 94, пр. Солидарности, д. 29, к. 1

Городская поликлиника № 94, Товарищеский пр., д. 24

Петроградский район:

Городская больница 31, Динамо, 3

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Городская поликлиника №31, ул. Льва Толстого, д. 6-8, к.5

Городская поликлиника № 32, Вяземский пер., д. 3

Петродворцовый район:

Николаевская больница, Петергоф, ул. Царицынская, д. 1

Приморский район:

Городская поликлиника № 114, Поликлиническое отделение № 121, Камышовая ул., д. 50, к. 1

Городская поликлиника № 102, пр. Королева, д. 5

Городская поликлиника № 98, Серебристый бул., д. 14, к. 1

Пушкинский район:

Городская поликлиника № 60, Поликлиническое отделение № 66, г. Пушкин, ул. Московская, д. 15

Городская поликлиника № 60, Поликлиническое отделение № 89, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 35

Фрунзенский район:

Городская поликлиника № 56, Пражская ул., д. 40

Городская поликлиника № 78, Будапештская ул., д. 63, к. 2

Центральный район:

Городская поликлиника № 37, ул. Правды, д.18

Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, пр. Пискаревский, 49