"Газель" загорелась на Софийской улице в Петербурге

Де машины сгорели в Петербурге 9 апреля Фото: СОЦСЕТИ

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелась "Газель". ЧП произошло на Софийской улице в третьем часу дня в пятницу, 9 апреля 2021 года. Водитель быстро успел выскочить из машины и принялся выбрасывать груз из автомобиля, чтобы тот не сгорел.

- В 14:52 часов в управление МЧС поступило сообщение о пожаре у дома 127 по Софийской улице. Когда спасатели прибыли на место, у автомобиля выгорел моторный отсек. К 15:26 часам пожар был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе МЧС,

По предварительным данным, пострадавших нет. Товар, который был в "Газели", тоже удалось спасти. Причина возгорания пока не сообщается.

Еще одна машина загорелась на полчаса раньше у дома 99 по проспекту Стачек. Сообщается, что у автомобиля марки "Chevrolet" также выгорел моторный отсек. Пожар потушили. Никто не пострадал.