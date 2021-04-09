«Резиновую» квартиру устроила в центре Петербурга 50-летняя женщина

Полицейские нашли место нелегальной прописки мигрантов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли так называемую «резиновую» квартиру в самом центре города. Она находилась в паре минут от Дворцовой площади и Исаакиевского собора, на улице Достоевского. По документам, кроме 50-летней хозяйки, здесь жили еще 12 человек из Средней Азии.

- Петербурженка прописала у себя в квартире на улице Достоевского, дом №29, 11 граждан Узбекистана и одну гражданку Таджикистана, - пишет «Мойка 78».

Естественно, что регистрация была фиктивной и мигранты никогда не появлялись по этому адресу, хотя по закону должны жить именно там, где зарегистрированы.

Теперь их, когда найдут, могут выслать из страны. А в отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело.

Напомним, что два дня назад, на той же улице Достоевского сантехник нашел труп женщины в осушенном им подвале.