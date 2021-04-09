Администратора вебкам-студий, куда вломилась полиция с кувалдами, отправили под домашний арест

Одного из организаторов интимного бизнеса отправили под домашний арест. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для администратора по вопросам безопасности сети вебкам-студий, которые вчера со штурмом брали сотрудники полиции и ОМОНа Росгвардии.

- Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 июня обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами б, в части 3 статьи 242 Уголовного кодекса РФ, по факту незаконного распространения и публичной демонстрации порнографических материалов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что 8 апреля силовики посетили пять вебкам-студий в центре Петербурга, которые принадлежали 32-летнему жителю элитного поселка в Ленобласти. Сам мужчина пока не задержан, а его подельник попал в руки правосудия.

Известно, что в интимном бизнесе работали около 100 девушек возрастом от 18 до 30 лет, а прибыль предприятия могла превысить 200 миллионов рублей.