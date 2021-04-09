Более 1,1 тысячи беременных женщин переболели коронавирусом за время пандемии в Петербурге

За все время пандемии в Петербурге коронавирусом заболели более 1,1 беременных женщин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За все время пандемии в Санкт-Петербурге, которая длится уже больше года, коронавирусом переболели более 1,1 тысяч беременных женщин. Это около 2,1 процентов от всех беременных горожанок за минувший 2020 год. Об этом в пятницу, 9 апреля 2021 года, рассказала ведущий специалист отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Оксана Шмелева.

- На сегодняшний день с начала пандемии у нас было 1165 беременных женщин, зараженных коронавирусом. Чаще всего течение болезни было легким, что радует, - отметила Шмелева.

Большинство женщин выздоровели еще до родов, но 365 беременных рожали будучи инфицированными. Это безусловно осложняло родовой процесс, возлагало дополнительную ответственность на врачей. Ранее глава комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец рассказывал, что две трети смертей при родах в городе произошли именно из-за коронавируса. А именно по причине инфекции скончались восемь женщин.

Сегодня больных коронавирусом будущих мам принимают в акушерском отделении больницы Боткина. Все остальные роддома работают в обычном режиме.