Тренера по единоборствам из Ленобласти, обвиняемого в педофилии, приговорили к 15 годам тюрьмы

Тренера из Ленобласти, обвиняемого в педофилии, отправили на 15 лет в тюрьму Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 9 апреля 2021 года, Ленинградский областной суд вынес приговор 69-летнему тренеру по единоборствам из Светогорска. Мужчина обвиняется в том, что на протяжении шести лет с 2013 по 2019 года насиловал и трогал мальчиков, которые были его учениками. Детям, пережившим домогательства было от 8 до 14 лет.

- В сентябре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении 11-летнего мальчика. В ходе следствия выяснилось, что жертв у тренера было намного больше, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Преступления мужчина совершал, как в помещении спортивной секции в детско-юношеском центре города, так и порой приводил мальчиков к себе домой. Также он вывозил учеников в Турцию и Тунис под видом участия в соревнованиях, где тоже насиловал.

Суд признал тренера виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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