Количество гайд-парков для митингов увеличат в Петербурге

Смольный собирается увеличить количество гайд-парков в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный собирается увеличить количество гайд-парков в Санкт-Петербурге - площадок, где можно будет проводить митинги, демонстрации и мероприятия без согласования с властями. Об этом в пятницу, 9 апреля 2021 года, рассказал политик Борис Вишневский, который получил официальный ответ по данному вопросу от правительства города.

- Специально отведенные места планируется дополнить несколькими площадками: между фонтанами на площади Ленина, в Пионерском парке у проспекта Мечникова, у юго-восточной части сада Девятого Января, - говорится в документе.

Еще один гайд-парк расположится у дома 12б на Лифляндской улице в парке Екатерингоф. А также в сквере Николая Львова на проспекте Обуховской обороны. При этом она станет заменой ранее отведенной площадке в саду имени 30-летия Октября, так как там находится детская площадка.

Всего в Петербурге будет восемь гайд-парков, включая площадку в Удельном и Полюстровском парках.