Последние новости в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2021 года: Уникальные роды в Пушкине и смерть Рудольфа Фурманова

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к вечеру пятницы, 9 апреля 2021 года. Наши журналисты наконец-то выяснили, почему средняя зарплата по городу столь большая. Многие читатели возмутились огромными цифрами Петростата и требовали объяснений. Одна из главных причин – организации отчитываются о так называемой номинальной зарплате, которая не включает налоги.

В роддоме в Пушкине похвастались уникальным событием. Только вдумайтесь – сразу две женщины одновременно родили уже по девятому ребенку. Подобных случаев не было за всю историю больницы. Да даже возраст петербурженок схожий – им по 41 году. Здоровье малышей не подлежит никаким сомнениям – родились богатыри.

Безусловно, главной новостью дня стала трагичная весть о кончине народного артиста, худрука театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова. В последние месяцы он боролся с тяжелыми последствиями коронавируса, сражался и не жаловался. Но организм не выдержал – утром 9 апреля у артиста оторвался тромб. Соболезнует весь город – от убитого горем внука Фурманова до губернатора.