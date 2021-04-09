Прокуратура проверит факт обрушения штукатурки на мужчину на Невском проспекте

Прокуратура займется инцидентом, в котором штукатурка свалилась на голову прохожему на Невском проспекте. Фото: Александра СУРИС

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку инцидента, в котором кусок штукатурки упал на мужчину, шедшего у дома №106 на Невском проспекте. Напомним, часть фасада откололась и попала в голову пешеходу. Прохожий тут же начал истекать кровью, ему срочно вызвали «скорую». Территорию оперативно оградили работники местного Жилкомсервиса. После массы публикаций в СМИ происшествием заинтересовались в прокуратуре.

- Прокуратура оценит соблюдение требований жилищного законодательства в деятельности организации, отвечающей за техническое обслуживание и управление многоквартирным домом. Только после этого будут приняты меры реагирования, - передает пресс-служба городской прокуратуры.

Добавим, что 9 апреля в Петербурге бушует сильный ветер. В центре города стихия запросто сносит декоративные зонтики и стулья у кафе.