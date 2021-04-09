Число госпитализаций больных коронавирусом снизилось на 11% за неделю в Санкт-Петербурге

Число госпитализаций в Петербурге снизилось на 11% за неделю. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге суточное количество госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией снизилось на 11,42% по сравнению с прошлой пятницей. Для сравнения, по данным на 2 апреля, в стационары отправили 324 человека, а 7 дней спустя – 287. При этом число зараженных инфекцией за этот же период слегка выросло, на 3,84%.

В стационарах сейчас свободны 793 койки, это примерно 16% от общего количества доступных мест для пациентов COVID-19. Доля тяжелобольных не изменилась. В Смольном вновь и вновь твердят о нестабильном спаде второй волны пандемии.

- Наиболее эффективная противоэпидемическая мера, которая может предотвратить новый рост заболеваемости – массовая вакцинация населения. За весь период пандемии в городе привился 441 581 человек, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с коронавирусом в Петербурге.