Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве сына на глаза отца на площади Победы в Петербурге

Мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на отца и сына на площади Победы в Петербурге, арестовали на 2 месяца. Фото: ОПС СПб

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО обвиняемого в нападении с ножом на отца и сына на площади Победы. Напомним, тогда младший мужчина скончался на месте происшествия, его родитель чудом уцелел, сейчас он в больнице. Злоумышленник при этом на машине сбежал в Карелию, где его и задержали тем же вечером. Тогда выяснилось, что он девять лет находился на учете в психиатрическом диспансере.

В суде обвиняемый по имени Денис лишнего не говорил и вину признал в полном объеме.

- Против ареста он не возражал. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Срок заключения под стражей в следственном изоляторе – минимум по 6 июня 2021 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что Денису грозит больше чуть ли не до 30 лет лишения свободы. Но, похоже, у него есть вероятность и загреметь в психиатрическую больницу.