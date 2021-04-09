Петербуржцы жалуются на мышей и тараканов в детском саду из Невского района

Родители возмущены тараканами и мышами в одном из детских садов Невского района Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/govorit_nrayon

Жители Невского района Санкт-Петербурга жалуются на один из местных детских садов, сетуя на мышей и тараканов, которые захватили учреждение. В соцсетях обеспокоенные родители просят помощи через СМИ и надеются, что Роспотребнадзор устроит тщательную проверку «зоопарка». Взрослые уверены, что руководство детсада нарушает договоренности об ответственности за здоровье дошколят.

Родители опасаются за здоровье детей. Фото: vk.com/govorit_nrayon

- Полная антисанитария, развелись мыши и тараканы, имеются доказательства в виде фотографий и видеозаписей их присутствия, тараканы были обнаружены даже в еде, - пишет одна из матерей в группе «Говорит Невский район | Весёлый поселок» во «Вконтакте».

Родители ругают и заведующую детсадом, которая, по их словам, не предпринимает никаких мер.

Добавим, что неделей ранее тараканов нашли в столовой одной из школ, все в том же Невском районе.