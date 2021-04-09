СК проверит инцидент в Пулково, где самолет выкатился за пределы посадочной полосы

Следком проводит проверку по факту выкатившегося за пределы посадочной полосы самолета в Пулково. Фото: СЗТП

Следком организовал проверку после того, как в аэропорте Пулково самолет Як-40 при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. Напомним, все произошло чуть позже 9 вечера. Пассажиров на борту воздушного судна не было, это технический рейс. Члены экипажа в инциденте не пострадали. По предварительной информации, сам самолет тоже цел. Судя по фотографиям от транспортной прокуратуры, судно по неизвестной причине свернуло на траву во время посадки.

- Следователи организованно выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

Свою проверку проводит и прокуратура. Тем временем все шестеро членов экипажа благополучно покинули борт самолета.