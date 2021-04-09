Суд арестовал полицейского, обвиняемого в передаче оружия убийце студента на Невском проспекте

Суд поместил под домашний арест полицейского по делу об убийстве студента на Невском проспекте. Фото: ОПС СПб / СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест полицейского, которого обвиняют в передаче оружия Зауру Каримову, убившего студента СПбГУ в июне 2020 года на Невском проспекте. Напомним, парень пришел в мошенническую контору, чтобы забрать деньги, отданные за медкнижку, но встретил жесткий отпор от охранника. Каримов выстрелил в молодого человека из травматического пистолета, стараясь прогнать его из конторы.

Следствие двинулось дальше – поставили вопрос, откуда у злоумышленника оружия. По цепочке сотрудники СК пришли…к сотруднику МВД. Сам полицейский вину не признает.

- По данным следствия, оперуполномоченный группы уголовного розыска 76 ОП завладел травматическим пистолетом, изъятым ранее в ходе проверки предметов и документов. После этого он передал оружие Каримову на Мытнинской улице, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следователи просили отправить сотрудника полиции в СИЗО, но суд отказал и избрал домашний арест по 24 мая 2021 года.