Лихач на «Инфинити» устроил ДТП и промчался по центру Петербурга без одного колеса

Лихач на люксовом авто без колеса проехал по центру Петербурга. Фото: предоставлено "КП"

В Санкт-Петербурге водитель «Инфинити» устроил ДТП и потерял одно из колес, но не смутился и рванул дальше по центру города. Все произошло еще три дня назад, в ночь на 7 апреля. Как рассказывают очевидцы из группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», неадекватный водитель люксового авто врезался в припаркованную иномарку.

- Потерял при этом переднее колесо, но дальше продолжил движение с достаточно неплохой скоростью. Припарковал машину на улице Радищева и ушел спокойно. Будьте аккуратны, - говорит свидетель яркой поездки в соцсетях.

«Комсомолке» удалось получить запись с камер видеонаблюдения. Весь путь гонщика можете проследить ниже. Искры его, видимо, не смутили, как и отсутствие колеса.