Дикий пассажир метро Санкт-Петербурга устроил танцы с раздеванием

Пассажир метрополитена Санкт-Петербурга устроил песни и пляски с раздеванием. Фото: vk.com/spb_today

Чересчур веселый пассажир метрополитена Санкт-Петербурга пустился в пляски с раздеванием. Все произошло в пятницу в составе на станции «Горьковская». Видеозапись перформанса опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Поначалу молодой человек просто трясся под музыку в наушниках, но вскоре он расстегнул ширинку штанов, поднял футболку, хвастаясь своим «прессом», и начал читать неразборчивый рэп.

Пассажиры подземки реагировали на происходящее по-разному. Девочки, которые снимали видео, смеялись в голос. Остальные же старались не замечать пляски. В комментариях к записи люди пришли в гнев от увиденного.

- И все сидят... Ждали, пока штаны снимет и «хозяйством» трясти начнет?

- А мужик сидит, глазки ручкой прикрывает. Тьфу, вместо того, чтобы в полицию сдать.

- А чего ***** (лицо – Прим.ред.) скрыли?

Некоторые петербуржцы предположили, что парень просто кому-то проспорил танец или хочет стать популярным в TikTok.